Sport Huancayo goleó a Cienciano 5-2 y cortó una racha negativa de cinco partidos sin ganar

Sport Huancayo no solo cortó su mala racha, sino que le cortó la buena racha de su rival Cienciano, al cual goleó 5-2, en partido efectuado en el Estadio Huancayo de la “Incontrastable Ciudad” . El árbitro de este compromiso fue Víctor Cori.

Apenas a los 7’ de juego, Ortiz anotó un golazo con un cabezazo colocado que terminó colgando al arquero Zamudio y poner arriba a Cienciano 1-0. El ‘Rojo Matador’ respondió al instante y a los 9’, Villar sacó un fuerte disparo de larga distancia para poner el empate, y luego a los 15’, el argentino Fernández concretó bien un contraataque para darle vuelta al marcador.

Cienciano reaccionó y a los 24’ el ecuatoriano Carlos Garcés aprovechó un rebote en el área chica para definir con el arco vacío y volver a igualar el encuentro. Sin embargo, a los 30’ la visita sufrió la expulsión de Claudio Torrejón. Ello aprovechó Sport Huancayo y a los 38’ Sanguinetti definió de la mejor manera de primera en el borde del área para darle tranquilidad al elenco huancaíno y con el 3-2 se fueron al descanso.

En el complemento, ambos elencos continuaron buscando el arco contrario y no retrocedieron sus líneas. Los dos equipos tuvieron chances para anotar, pero no lo conseguían.

Cuando Cienciano se fue en busca del empate, el ‘Rojo Matador’ aprovechó los espacios y, a los 85’, Ronald Huaccha aprovechó un mano a mano para definir de la mejor manera y anotar el cuarto tanto huancaíno. Al final, Herrera también pescó un rebote en el área para anotar el quinto a los 94’ y cerrar la cuenta para Sport Huancayo.