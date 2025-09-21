Orquesta Candela va por su primer premio internacional en los Latin Music Awards – Premios unidad

Cantan de felicidad. Los integrantes de la Orquesta Candela celebran estar nominados para su primer premio internacional, en los Latin Music Adwards-Premio Unidad.

La agrupación fundada hace 35 años por el ‘Patriarca de la cumbia’, don Vïctor Yaipén Uypan están dentro de la categoría ‘Leyenda y Mejor Artista Tropical’ en el género cumbia.

“Es un honor estar dentro de estos premios, nuestros sueños se están cumpliendo poco a poco, vamos por más en nuestro camino a la internacionalización”, revelaron felices los hermanos Víctor Jr., Donald y Billy.

La ceremonia se realizará el próximo 9 de octubre en el Symphony Space Nueva York. Pueden votar por ellos en el siguiente link: https://www.premiosunidadus.com/nominados.

De otro lado. Los herederos de la cumbia, dedicaron este a su exinto progenitor. “Sé que desde el cielo también está celebrando esta nominación. La Orquesta Candela era un hijo más para él, desde que la fundó hace más de tres décadas”, sostuvo el popular ‘Vitucho’.

El cantante reveló además que tampoco que es otro sueño es en algún momento postular a un Grammy Latino, a un premio Billboard. “Todos es posible, por eso no paramos de trabajar empeñados en lograr todos los objetivos trazados”, añadió.

Manifesto que en algunos días más lanzarán dos nuevas canciones, en colaboración con Tony y Mimy Sucar y la polémica rubia Leslie Shaw.

“Felices porque el tema Todavía que con estrenaron hace unas semanas con la estrella panameña Joysi Love, es todo un éxito en las plataformas digitales y también en sus shows en vivo.