Neerlandés Max Verstappen triunfó en el GP de Azerbaiyán y se acercó a la lucha por el título Mundial de la F1

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, la decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, firmando así su victoria número 67 en la máxima categoría y la cuarta de la actual temporada en el circuito urbano de Bakú.

El cuádruple campeón del mundo, que arrancó desde la «pole» finalizó la carrera en 1:33:26.408, superando por 14 segundos al inglés George Russell (Mercedes) y por 19 al español Carlos Sainz (Williams), quien logró un histórico tercer puesto para su nuevo equipo y fue elegido el Piloto del Día.

Por su parte, la carrera estuvo marcada desde temprano por el abandono del australiano Oscar Piastri (McLaren), quien sufrió un accidente en la curva cinco de la primera vuelta tras impactar su monoplaza contra el muro. Pese a ello, se mantuvo como líder del Mundial con 324 unidades.

No obstante, en McLaren disfrutaron del cometido que tuvo el británico Lando Norris después de partir en una posición lejana y ubicarse en el séptimo lugar para sumar seis puntos. Con ello, acumuló 305 puntos para ponerse a 19 de su compañero oceánico. En tanto, Verstappen alcanzó los 280 puntos, recortando la distancia a 44 con la cima.

La Fórmula 1 regresará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Singapur, que se disputará en el Circuito Urbano Marina Bay entre el 3 y el 5 de octubre.