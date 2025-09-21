Melgar goleó a Los Chankas en Arequipa 6-1 y busca llegar en el Acunulado a los Playoffs

De forma contundente y en su mejor actuación desde que tomó la dirección técnica Juan Reynoso, FBC Melgar goleó de local a Los Chankas de Andahuaylas por 6-1, parrido efectuado en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, y con el arbitraje de Mike Palomino, y con ello aún tiene esperanzas de llegar a los Playoffs por el Acumulado.

El primer tiempo acabó con ventaja rojinegra por 3-0, anotaciones del uruguayo Nicolás Quagliata a los 27’ y 45’, además del argentino Tomás Martínez a los 31’. En el complemento aumentó el argentino-peruano Bernardo Cuesta a los 57’, descontó luego el argentino Franco Torres a los 61’, pero luego llegaron dos goles más para el local, por acción de los también argentinos Lautaro Guzmán a los 73’ y Cristian Bordacahar a los 83’.

Con este resultado, Melgar en el Clausura sumó 13 puntos, y en el Acumulado llegó a los 44 puntos (sexto) a solo cuatro de Cristal (48) quien ocupa la cuarta casilla, que en estos momentos le daría el pase a los Playoffs. Los Chankas se quedaron y en el Acumulado con 35 unidades (décimo).

ALINEACIONES:

MELGAR: Cáceda; Ramos, Lazo, Orzan, Cabanillas (Barreda); Tandazo, Rodríguez (D’ Arrigo), Guzmán, Martínez (Deneumostier); Quagliata (Bordacahar) y Liza (Cuesta). DT: J. Reynoso.

LOS CHANKAS: Díaz;Mogollón, González, Pimienta, Quintana (Santiago); Palomino (Takeuchi), Quiroz, Torres (Rivero), Guivin (Sánchez); Manzaneda (Espinoza) y Bueno. DT: W. Paolella.