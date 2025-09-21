Mañana lunes será la ceremonia del Balón de Oro 2025 en París-Francia

Mañana lunes 22 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Théâtre du Châtelet de París, donde se premiará a los mejores futbolistas de la temporada 2024/2025, con la entrega del galardón al mejor jugador del año como el más esperado.

En esta categoría, existe cierta incertidumbre, ya que dos nombres destacan como principales favoritos para ganar el Balón de Oro: Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. También figuran nombres como Pedri y Vitinha que corren con menos ventaja.

La gala y premiación, organizada por la revista France Football, está programada para las 14:30 horas de Perú (19:00 GMT) y será transmitido en Youtube por el canal de Claro Sports, mientras que en streaming se podrá ver a través de la plataforma de Pluto TV y Claro TV.