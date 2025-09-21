Duro golpe a «Cara de Piedra»

Por: Techapé Bandido

Cae el terror del robo de celulares en el Primer Puerto

Varias cámaras lo filmaron en pleno hurto aprovechando la congestión vehicular

Las cámaras de seguridad lo delatan, pero, pese a esta importante evidencia en el robo de celulares, niega los cargos en su contra. Se trata del avezado hampón alias “Cara de Piedra”, el terror de los conductores y pasajeros de las avenidas Argentina y Gambeta, quien fue capturado por agentes del Grupo Terna Callao cuando trataba de ingresar a su guarida tras cometer su último atraco.

Este sujeto contribuía en las estadísticas del hurto de equipos móviles que en el primer semestre de 2025 sumó 728 493 reportes, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

El detenido ha sido identificado como Richard Palacios Ramos (34), a quien los policías lo apresaron en flagrante delito en la cuadra 59 de la avenida Argentina. Este había arrebatado un celular a un pasajero de un auto y la víctima pidió ayuda al Grupo Terna, lo que dio inicio a su búsqueda y persecución.

Luego, los custodios accedieron a las imágenes de varias cámaras de seguridad de diversos negocios y casas de familia y se llevaron una gran sorpresa al reconocer al sujeto en al menos cinco robos.

La Policía contó que el hampón aprovechaba el tráfico para arrebatar los celulares. En los videos se le observa que camina tranquilo, sin apuros y avanza para cruzar en medio de los vehículos detenidos por la congestión sin levantar sospechas a los ocupantes de los carros.

El delincuente, tras visualizar y seleccionar a su distraída víctima que lleva manipulando el equipo móvil, introduce su cuerpo al vehículo y en contados segundos lo arrebata y fuga hasta su guarida. ‘Cara de Piedra’ fue reconocido en las imágenes de al menos cinco robos cometidos esta última semana.

El maleante se toma contados 20 segundos para cometer el robo desde que camina hasta aproximarse al vehículo. Según informó la Policía, ‘Cara de Piedra’ registra antecedentes por robo y tráfico ilícito de drogas.

Durante el registro personal, se le halló 220 envoltorios de pasta básica de cocaína, 32 bolsitas de marihuana y tres celulares de dudosa procedencia. El intervenido quedó a disposición del Departamento Antidrogas del Callao, donde se realizarán las diligencias de ley correspondiente.

Robos por día y hora

Según información remitida por las empresas operadoras al OSIPTEL, la hora con mayor número de robos es a las 10 de la mañana (310 celulares diarios en promedio), seguida de las 11 a.m. (290), mediodía (275) y otro pico alto es a las 7 p.m. (261).

Respecto a los días, los lunes lideran los reportes con un promedio de 204 robos por hora, seguido del sábado (175) y el domingo (171), de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Durante el primer semestre de 2025, se registraron 728 493 reportes de celulares robados a las empresas operadoras, lo que representa una reducción del 8.3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior (794 129), señaló OSIPTEL.

204 robos de celulares por hora se registra los días lunes.

Richard Palacios Ramos seleccionaba a su víctima y en apenas 20 segundos ya tenía el teléfono en sus manos.

El Cercado de Lima, Miraflores y Santiago de Surco son los lugares donde más celulares se roban, según datos de 2025.

Las víctimas generalmente son conductores y transeúntes, especialmente en zonas con alta densidad comercial.