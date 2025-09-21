Barcelona goleó al Getafe 3-0 y sigue a dos puntos del líder Real Madrid en la Liga de España

Por la quinta fecha de la Liga de España , el F.C. Barcelona goleó de local al Getafe 3-0, resultado que le permite seguir a dos puntos del líder Real Madrid. Los catalanes jugaron en el Estadio Johan Cruyff, pues aún no pueden volver al Camp Nou y tuvo nuevamente la ausencia de su figura máxima Lamine Yamal, que se recupera de una lesión.

Con un amplio dominio territorial a lo largo del partido, los azulgranas se fueron al descanso con un 2-0 a su favor, gracias a los goles marcados por Ferran Torres a los 15’ y 34’, tras sendos pases de Gabi y Raphinha. En el complemento, aumentó a tres Dani Olmo a los 62’, para dar cifras definitivas al marcador.

En otros resultados de la jornada de hoy, Rayo Vallecano y Celta empataron 1-1 en Vallecas, mientras con idéntico marcador de 1-1 lo hicieron Real Mallorca y Atlético de Madrid, por su parte Elche le ganó a Real Oviedo 1-0. Principales Posiciones: Real Madrid 15; F.C. Barcelona 13; Villarreal 10; Espanyol 10; Elche 9; Real Betis 9; Athletic Club 9; Getafe 9.