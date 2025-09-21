Arsenal y Manchester City empataron 1-1 en el partido central del domingo en la Premier League

Arsenal tuvo que bregar más de la cuenta hoy domingo en su feudo del Emirates Stadium para conseguir un agónico empate 1-1 ante Manchester City, cotejo por la quinta fecha de la Premier League, extendiendo a cinco partidos su invicto ante el elenco “ciudadano”.

Si bien el partido fue dominado en general por los «gunners», fue el equipo de Josep Guardiola quien se mostró superior en la primera mitad. Esto se reflejó cuando el noruego Erling Haaland a los 9’ abrió el marcador con su sexto tanto de la temporada, aprovechando un rápido contragolpe y tras recibir un pase de Reijnders, sacó un remate cruzado superando la resistencia de arquero español Raya.

No obstante, en el complemento, los «ciudadanos» optaron por defenderse y permitieron a los pupilos de Mikel Arteta presionar intensamente. Sin embargo, la igualdad no llegó hasta los descuentos, cuando el recién ingresado brasileño Gabriel Martinelli sobre los 92’ definió con clase pasando el balón por encima del italiano Donnarumma, decretando el 1-1 final.

Con este resultado, Arsenal alcanzó los 10 puntos e igualó la línea de Tottenham y Bournemouth. Por su parte, Manchester City quedó con 7 unidades, beneficiando al Liverpool, que con 15 puntos se distancia en la cima. En su próximo desafío, los de Arteta enfrentarán a Port Vale en la tercera ronda de la EFL Cup. Los dirigidos por Guardiola, en tanto, visitarán a Huddersfield en la misma fecha, el 24 de septiembre.

Otros Resultados: Bournemouth 0 Newcastle 0; Sunderland 1 Aston Villa 1. Principales Posiciones: Liverpool 15; Arsenal 10; Tottenham 10; Bournemouth 10; Crystal Palace 9; Chelsea 8; Sunderland 8; Fulham 8.