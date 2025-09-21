Alianza Lima goleó a Comerciantes Unidos 4-0 y sigue en la lucha por el Clausura

Alianza Lima quiere seguir dando pelea en el Clausura de la Liga 1, y con un equipo alterno en su gran mayoría, sacó adelante su partido ante Comerciantes Unidos en Matute, al cual lo golearon 4-0 y se mantienen en el quinto lugar con 15 puntos, a 6 del líder Universitario, 5 de Cusco F.C. , 2 de Garcilaso y uno de Cristal.

En la primera etapa, le costó mucho a los íntimos romper el cero, y recién a los 33’ Pedro Aquino anotó el primer gol, con el cual se fueron al descanso, ante un rival que hizo mucha resistencia, ya que están comprometidos con el descenso en el Acumulado.

Todo se clarificó en el complemento, y el ingreso de algunos titulares como Hernán barcos, permitió clarificar el partido, llegando a los 58’ Kevin Quevedo con el segundo, luego Gaspar Gentile a los 75’ anotó el tercero y cerró el uruguayo Pablo Ceppelini a los 78’ el cuarto tanto.

Ahora la atención en el plantel blanquiazul se centrará en el decisivo cotejo del jueves 25 ante la Universidad de Chile en Coquimbo, por la vuelta de Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, tras el empate 0-0 de la ida en Matute el jueves pasado.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Estrada, Huamán, Chávez, Trauco (Lagos); Aquino, Cari (Barcos), Ceppelini; Castillo (Gentile), Quevedo (Succar) y Cantero (Burlamaqui). DT: N. Gorosito.

COMERCIANTES UNIDOS: Villete; Aguilar, Vílchez, Tecilla, Méndez (Alfaro); Paico (Parodi), Marina (Chipao), Marchioni, Cárdenas (Sánchez); Lecaros (Nunez) y Sen. DT: C. Biaggio.

ÁRBITRO: Pablo López

ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute