Universitario logró triunfo valioso ante UTC 2-1 en Trujillo con goles de Valera y es líder del Clausura

CARLOS HIDALGO

Alex Valera más que nunca fue oportuno con su olfato goleador, para darle con sus goles a Universitario de Deportes un triunfo clave sobre UTC 2-1 en el Mansiche de Trujillo, y que fue en la última jugada del partido, con lo cual vuelven a recuperar la punta del Clausura de la Liga 1. Con 21 puntos están en la cima, aunque el lunes si gana Cusco F.C. al ADT lo pasará nuevamente, aunque en la siguiente se enfrentan entre sí en el Monumental.

Universitario fue amplio dominador en la etapa inicial, aunque solo pudo anotar un gol pro acción de Alex Valera quien a los 32’ aprovechó un servicio largo de Jairo Concha y ganándole en velocidad al zaguero Luján, entrando al área punteó el balón al primer palo del arquero Diego Campos e inflar las redes cajamarquinas para el 1-0 con el cual se fueron al descanso.

En el complemento, la “U” no pudo ampliar la ventaja, y fue sorprendido a los 66’ Erinson Ramírez en un rápido contragolpe anotó el empate, pero cuando ya se jugaban los descuentos (97’) un servicio largo de Castillo es rechazado hacia atrás por Álvarez y es aprovechado pro Alex Valera que de un zurdazo alto batió a Campos y marcó el gol de la victoria, ante la algarabía de los hinchas cremas.

ALINEACIONES

UTC: Campos; Garro (Ramírez), Oncoy, Álvarez (Villamarín), Rosell; Luján, Cantt, Vázquez (de la Cruz), Mejía (Aguirre), Vega (Rugel) y Quinteros. DT: H. Lisi.

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo (Churín), Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Calcaterra), Castillo, Concha (Flores), Carabalí (Inga); Vélez (Rivera) y Valera. DT: J. Fossati.

ÁRBITRO: Julio Quiroz