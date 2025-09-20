Real Madrid firme en la punta de la Liga de España con su triunfo ante Espanyol 2-0

Real Madrid venció por 2-0 hoy sábado al Espanyol en la quinta jornada de La Liga de España 2025-26, en un duelo tranquilo para el conjunto merengue, que no sufrió demasiado ante un equipo ‘perico’ que fue valiente, pero que no pudo evitar los tantos de Éder Militao, con un derechazo lejano, y de un Kylian Mbappé ‘adicto’ al gol.

Los pupilos de Xabi Alonso continúan contando sus partidos por triunfos gracias a la quinta victoria consecutiva en Liga -la sexta de la temporada- y la primera portería a cero desde su visita al Carlos Tartiere hace casi un mes. 15 de 15 puntos posibles para seguir en lo más alto de la clasificación en solitario, gracias a otra demostración de solvencia.