Minsa declara el 21 de noviembre como el “Día de la Promoción de la Salud en el Perú”

*El objetivo es fomentar e impulsar una cultura de cuidado de la salud en la población

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró el día 21 de noviembre de cada año como el “Día de la Promoción de la Salud en el Perú” ante la necesidad de fomentar e impulsar una cultura del cuidado de la salud en la población, mediante acciones para la prevención o reducción de los riesgos en salud en el país, así como la identificación de enfermedades en estadios tempranos y reducción de complicaciones en la salud de la persona en su curso de vida y las inequidades socio sanitarias.

Esta importante efeméride quedó enmarcada en la Resolución Ministerial n.° 612-2025/MINSA, la cual es refrendada por el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, publicada en el boletín del diario El Peruano.

La aprobación de este dispositivo legal se ampara en el Decreto Legislativo n.° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo n.° 008-2017-SA.

Asimismo, la norma hace mención que la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud celebrada en Ottawa, Canadá, el 21 de noviembre de 1986, marcó un hito importante ante la creciente demanda de una nueva concepción de la salud pública en el mundo, donde se identificaron como áreas de acción el desarrollo de políticas públicas saludables, la creación de entornos favorables a la salud, el fortalecimiento de la participación de las comunidades, el desarrollo de las aptitudes personales y la reorientación de los servicios de salud, percibiéndose a la salud, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana.

Además, se precisa que la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú, País Saludable”, aprobada por Decreto Supremo n.º 026-2020-SA, tiene como primer y tercer objetivos prioritarios mejorar los estilos de vida saludables de la población, así como mejorar las condiciones de vida respectivamente, lo que reducirá su vulnerabilidad y riesgos en la salud.

En esa línea, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (Dgiesp) del Minsa, a través de la Dirección de Promoción de la Salud (D, propuso establecer el día 21 de noviembre de cada año como el “Día de la Promoción de la Salud en el Perú” para promover estilos y conductas de vida saludables.

El abordaje de Promoción de la Salud parte de las diferentes necesidades de la población, fomenta sus capacidades y sus fortalezas, empodera, es participativa, intersectorial, sensible al contexto y opera en múltiples niveles que involucran a las autoridades en los 3 niveles de gobierno, organizaciones, instituciones y la comunidad, representadas a través de los consejos regionales, provinciales y comités distritales de salud, lo que permita crear condiciones y entornos que aseguren la salud y el bienestar para todas las personas, sin dejar a nadie atrás.