Liverpool firme en la punta de la Premier League al ganarle a Everton 2-1

Liverpool firme en la punta de la Premier League al ganarle a...

Liverpool extendió su perfecto inicio en la Premier League este sábado luego de imponerse por 2-1 a Everton en el clásico disputado en Anfield, sumando así su sexta victoria consecutiva de la temporada y la quinta en el torneo inglés.

El conjunto local volvió a resolver el partido en la primera media hora, ya que el neerlandés Ryan Gravenberch abrió el marcador con una volea impecable tras pase de Mohamed Salah (10′) y luego asistió a Hugo Ekitike (29′).

Everton reaccionó en la segunda mitad y encontró el descuento cuando Idrissa Gueye (58′) batió a Alisson tras una jugada iniciada por Jack Grealish. La visita apretó en el tramo final, pero no logró evitar que Liverpool mantuviera su arranque perfecto en la Premier.

Con quince puntos en cinco jornadas, los de Anfield son líderes sólidos y obligan a Arsenal, Tottenham y Bournemouth a ganar para no dejar escapar al puntero. Everton, por su parte, quedó séptimo con siete unidades.