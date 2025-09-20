Gustavo Álvarez:  “El objetivo es pasar y nos tenemos que sobreponer a todo

Luego de que Universidad de Chile consiguiese una igualdad sin goles en su visita a Alianza Lima por la Sudamericana, el técnico Gustavo Álvarez repasó el cometido de sus pupilos en conferencia de prensa y apuntó a superar los cuartos de final en la revancha.

«Hoy se jugó a cancha llena, con un público que se hace sentir. Jugar a puerta cerrada lo vivimos en pandemia, algo desagradable. Tenemos como objetivo pasar la llave y nos tenemos que sobreponer a todo, incluso tener que jugar sin nuestra gente«, remarcó respecto a la vuelta en Coquimbo este próximo jueves.

Seguido a esto, analizó: «Por momentos dominamos y también fue parejo, pero con pocas llegadas en los dos arcos. Erramos el último pase o demorábamos un segundo en terminar la jugada y ellos no pudieron llegar tampoco con gente al área, salvo un balón detenido».

Respecto al nivel de sus pupilos, Alvarez reflexionó: «Los jugadores tienen altibajos naturales. Es muy difícil sostener en el tiempo siempre un mismo nivel o uno creciente. (…) Tenemos muy buenos delanteros que tienen que recuperar su mejor versión y esa es mi responsabilidad«.

Finalmente, se refirió a la expulsión de Carlos Zambrano y como se modificó el juego a partir de la salida del zaguero: «Cambia cómo atacan, no cómo defienden. Dicen que ‘tiene un hombre más’, pero el único que no estaba era el delantero».