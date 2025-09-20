Colombiano Carlos Betancur dirigirá el “U” de Chile-Alianza Lima por la vuelta de Cuartos de Sudamericana

La Conmebol designó a los árbitros que impartirán justicia en el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que en la ida terminó 0-0.

Las acciones tendrán jueces colombianos, liderados por Carlos Betancur como referí central. Los guardalíneas serán Richard Ortiz y Miguel Roldán, mientras Diego Ulloa actuará como cuarto árbitro. En tanto, Heider Castro y Yadir Acuña estarán a cargo de operar el VAR en el Estadio «Francisco Sánchez Rumoroso» de Coquimbo (IV Región).

El encuentro está programado para el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas locales (19:30 horas de Perú) y se jugará sin público, debido al castigado impuesto por la Conmebol a la “U” de Chile, por los actos violentos suscitados en el Estadio de Independiente en Avellaneda, en la vuelta de octavos de final.