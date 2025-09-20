Alexis Sánchez: «Quiero jugar el Mundial 2030 por Chile»

Después de tener un destacado debut con Sevilla, Alexis Sánchez dio una reciente entrevista en la que repasó los detalles de su llegada y analizó su futuro en La Roja, proyectándose para jugar en el Mundial de 2030.

«Pocos jugadores están en Europa al nivel que estoy yo, (Gabriel) Suazo y algunos otros. Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre con la selección. Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años«, aseguró a Diario AS.

El tocopillano también repasó el reciente proceso de Clasificatorias: «No supieron llevar a los jugadores. En la experiencia que tengo con la selección, no colocaron a los futbolistas en su sitio y momento correctos. Y por eso cambiaron a dos o tres entrenadores. Por ejemplo, a mí me ponían de 6 y esa no era mi posición«.

Por último, comentó su presente personal en el fútbol: «Intento ayudar a los jóvenes, y eso es lo que voy a hacer en Sevilla. El fútbol me dio más experiencia, muchos momentos lindos y otros momentos tristes. Pero esa alegría que me da el balón no se perdió. Pienso, de hecho, que nunca se va a perder«.

«Amo este deporte. Vivo para esto desde que tenía 7 años. El amor al fútbol es lo que hace que siga ahí por ejemplo Cristiano Ronaldo, que es un ejemplo absoluto, convierte esta profesión en algo increíble. O (Lionel) Messi. Si los dos tienen tantos Balones de Oro es porque aman el fútbol por encima de todo«, cerró.