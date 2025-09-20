Alexis Sánchez marcó su primer gol con Sevilla y cortó una larga sequía en el triunfo ante Alavés 2–1

El delantero chileno Alexis Sánchez se reencontró con las redes con su primer gol junto a Sevilla, dándole la ventaja al cuadro andaluz ante Deportivo Alavés en el segundo tiempo.

El tocopillano ingresó desde la banca al minuto 14 de juego, pero fue a los 67′ cuando se matriculó en el marcador con el 2-1 sevillano. Sánchez picó en el área y anticipó a la defensa para marcar a la carrera, tras el centro rasante de José Angel Carmona desde la derecha.

De esta manera, el bicampeón con La Roja volvió a celebrar luego de un amargo registro en blanco con Udinese en la pasada temporada.

Alexis Sánchez no anotaba desde su último paso por Inter de Milán: El 01 de abril del 2024, en la última fecha de aquella Serie A, puso el 2-0 definitivo para los «nerazurri» ante Empoli.