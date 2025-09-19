Universitario visitará este sábado a UTC en Trujillo buscando recuperar el liderato del Clausura

Hora de volver a la punta. Universitario de Deportes jugará mañana por la noche de visitante en Trujillo ante UTC de Cajamarca (eligió esa sede por taquilla), con la consigna de llevarse el triunfo y con ello pasar a la cima del Clausura, aguardando lo que haga Cusco F.C. en su cotejo frente al ADT el lunes. La contienda de hoy será la que abra la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Será desde las 7:00 p.m. en el Estadio Mansiche.

Tras su importante victoria en Arequipa, los cremas no pueden pestañear en los partidos que le quedan, ya que su rival directo Cusco F.C. luchará palmo a palmo y el choque entre ellos en el Monumental, podría determinar si estarán más cerca de lograr el Clausura y por ende el anhelado tricampeonato. Aldo Corzo vuelve a la línea del fondo en lugar de Anderson Santamaría, y César Inga ocupará la banda derecha, en las únicas variantes tácticas en relación al cotejo con los rojinegros.

El rival UTC está complicado con la zona del descenso, y viene de dos derrotas consecutivas y necesita sumar puntos, para tartar de escaparse de no ser uno de los dos equipos que acompañarán a Binacional a perder de categoría. Hernán Lisi su técnico, mantendría la misma oncena que cayó 3-1 en Tarma con ADT, siendo la cuota de gol el colombiano Jarlin Quintero.

ALINEACIONES

UTC: Campos; Cantt, Serra, Luján, Rosell; Álvarez, Vega, Mejía, Vázquez, Ramírez y Quintero. DT: H. Lisi.

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Inga, Pérez-Guedes, Castillo, Concha, Carabalí; Vélez y Valera. DT: J. Fossati.

HORA: 7:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Mansiche de Trujillo