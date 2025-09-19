Selección Peruana de Levantamiento de Pesas suma 32 medallas en Sudamericano

La selección peruana de levantamiento de pesas volvió a tener una gran presentación en el Campeonato Sudamericano Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Mayores que se realiza en Guayaquil-Ecuador, al conquistar 13 medallas, con lo cual se llegó a las 32 en total. El gran protagonista fue Laionel Ramos, quien en la división 88 kg consiguió seis medallas: tres de plata en la categoría Sub-15 y tres de bronce en la Sub-17.

Por su parte, Jheysi Paredes alcanzó cuatro preseas en la división 69 kg: dos bronces en la categoría Juvenil (envión y total), además de una plata en envión y un bronce en total en la categoría Mayores. En tanto, Adrián Tripul logró tres medallas de plata en la división 79 kg Sub-15, mientras que Jasmín Paredes también entró en acción representando a la delegación nacional.

Estos resultados se suman a las 19 medallas obtenidas en los primeros días de competencia, alcanzando así las 32 preseas en total. Cabe señalar que en este certamen también compiten representantes de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Venezuela, lo que realza el nivel competitivo del torneo.