SAT de Lima anuncia remate de inmuebles por deudas tributarias



• Se trata de 17 predios cuyos propietarios no regularizaron sus deudas, pese a las facilidades de pago y notificaciones.



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima anunció que el viernes 26 de setiembre, a las 9 a. m., se llevará a cabo el remate de 17 inmuebles por concepto de deudas tributarias acumuladas por impuesto predial, vehicular y arbitrios.

La entidad efectúa tal medida luego de haber agotado todos los procedimientos de ley, como la emisión de notificaciones a los deudores en sus domicilios fiscales, y otros requerimientos. Además, antes del inicio de dicho procedimiento, el SAT brinda distintas facilidades de pago para que los propietarios regularicen sus deudas.

En el listado de inmuebles se incluyen casas, stands, oficinas y locales comerciales y/o industriales ubicados en zonas estratégicas de la ciudad como Miraflores, San Isidro, Breña y Cercado de Lima, con precios base desde S/34 261 soles.

¿Cómo participar?

Los interesados deberán presentarse con su documento de identidad vigente o carné de extranjería en físico, además de realizar el pago del oblaje (10 % del valor de tasación del inmueble), con cheque de gerencia y antes de dar inicio a la diligencia.

El acto público se realizará en la sede principal del SAT (jr. Camaná 370, Cercado de Lima).

“Desde el SAT de Lima exhortamos a la ciudadanía a pagar sus deudas de manera oportuna, a fin de evitar acciones de cobranza coactiva como los remates”, precisó un vocero de la entidad.

Para mayor información y/o consulta sobre el remate, pueden contactarse al WhatsApp 999 731 989. Asimismo, puede revisar la información de los inmuebles en el siguiente enlace https://www.sat.gob.pe/websitev9/RematesInmueblesSAT.