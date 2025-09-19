Ministra Fanny Montellanos en Brasil anunció que se priorizará consumo de productos locales en el Programa de Alimentación Escolar

• En la Segunda Cumbre Mundial de la Coalición de Alimentación Escolar, la titular del Midis invitó a los países a visitarnos para conocer el reto de implementar el servicio alimentario que se brinda a más de 4 millones de escolares.

⁠En la ciudad de Fortaleza, Brasil, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos, expuso los avances y desafíos del Programa de Alimentación Escolar durante su participación como panelista, junto a sus pares de Ucrania, Congo, Burkina Faso, Somalia, Belice y Honduras, en la Segunda Cumbre Mundial de la Coalición de Alimentación Escolar, organizada por el Gobierno de Brasil y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA).

“Este encuentro es importante para intercambiar experiencias del servicio alimentario escolar a nivel mundial, y desde el Perú abrimos las puertas a los países que quieran conocer el reto que asumimos en la atención de más de 4 millones de estudiantes en ámbitos urbanos, rurales, comunidades indígenas, y de zonas de frontera, con un enfoque territorial”, resaltó la titular del Midis.

En su intervención, enfatizó en los avances en la implementación de diversas modalidades del servicio alimentario en el Perú, con el consumo de productos locales provenientes de la agricultura familiar, y la incorporación de agentes comunitarios. “Tenemos que mejorar la situación del servicio alimentario escolar para salir del mapa del hambre y afianzar la seguridad alimentaria”, acotó.

También subrayó que en el Perú, “ahora tenemos un sistema de protección social adaptativa donde la alimentación escolar es importante, para afrontar los retos del cambio climático en base a evidencias, para seguir innovando en la atención a las escuelas con sensibilidad”.

Previo a su discurso, la ministra y el viceministro técnico del Ministerio de Educación de Guatemala, Francisco Cabrera, intercambiaron información y desafíos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y acordaron que, con el apoyo de la cooperación, continuar con el intercambio de experiencias para fortalecer el PAE, que se iniciará en nuestro país en marzo de 2026.

Experiencia brasileña

En la víspera, la titular del Midis se reunió con Camilo Santana, ministro de Educación de Brasil, con la finalidad de compartir conocimientos sobre la experiencia de este país en la alimentación escolar, para plasmarlo en el nuevo programa que se iniciará en 2026 en nuestro país.

En ese objetivo, también sostuvo un encuentro con Fernanda Mara de Oliveira M C Pacobahyba, presidenta del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación de Brasil (FNDE), que es responsable de implementar iniciativas y programas de Educación Básica en Brasil, como la alimentación y el transporte escolar. La ministra pudo conocer sobre la planificación de la alimentación escolar en Brasil, donde se brinda 50 millones de comidas diarias a aproximadamente 40 millones de estudiantes en más de 150 000 escuelas públicas del país.

Además, dialogó con la directora general del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Cindy McCain, para intercambiar experiencias en relación al servicio alimentario que se brinda a los escolares.