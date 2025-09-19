Ministra Desilú León se reunió con representante de New7Wonders en el Perú por el tema Machupicchu

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, se reunió con el representante oficial de New7Wonders en el Perú, Juan César Zubieta Paredes, para tratar temas relacionados con asegurar la continuidad del reconocimiento de Machupicchu como ‘maravilla del mundo’.



Durante el encuentro, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) resaltó la importancia de mantener un diálogo directo con esta organización internacional y reafirmó la voluntad política del Gobierno peruano de asegurar una gestión responsable y sostenible de la ciudadela inca.



“Machu Picchu es un orgullo del Perú y debemos protegerlo con la máxima responsabilidad. Valoramos el interés de New7Wonders de acompañarnos en este esfuerzo”, subrayó la titular del Mincetur.

Por su parte, Zubieta saludó la apertura mostrada por el sector y resaltó la necesidad de tomar medidas para enfrentar los desafíos actuales de Machupicchu. “Hemos encontrado en la ministra León voluntad política para liderar este proceso y reiteramos nuestro compromiso de colaborar activamente”, señaló el representante de New7Wonders.



Durante la reunión también se abordaron estrategias complementarias, como el hermanamiento de Machupicchu con otras maravillas del mundo —entre ellas la Muralla China— y el reconocimiento de la Amazonía como maravilla natural, lo que permitirá ampliar la cooperación con esta organización internacional.

Asimismo, se conversó sobre impulsar una próxima reunión que integre a los sectores Cultura y Ambiente, con el fin de evaluar las propuestas técnicas de New7Wonders de homologar estándares con otras maravillas del mundo y establecer el esquema de trabajo de una mesa multisectorial.



Con este encuentro, el Gobierno del Perú y New7Wonders reafirman su compromiso de preservar el valor cultural, natural e histórico de Machupicchu y la Amazonía, asegurando su posicionamiento como destinos turísticos emblemáticos y de prestigio mundial.