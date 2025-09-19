Manuel Barreto asume como nuevo entrenador interino de la Selección

Es oficial. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que Manuel Barreto será el nuevo entrenador interino de la Selección Peruana. El técnico de 43 años estará al mando en los próximos compromisos internacionales pactados ante Chile en Concepción en octubre y con Rusia el 12 de noviembre y el 18 de noviembre con el mismo Chile en Sochi y San Petersburgo en noviembre.

“El profesor Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) de la FPF, ha sido designado de manera temporal, como director técnico de la Selección Absoluta, quien tendrá a su cargo la conducción de los encuentros amistosos de la ‘bicolor’ programados para lo que resta del presente año”, informó el ente máximo del balompié nacional en un comunicado oficial.

La FPF destacó que “su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa, en la que, la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro”. Asimismo, aseguró que “la FPF respalda plenamente al profesor Barreto y su equipo de trabajo, con el convencimiento de que su gestión contribuirá a consolidar una transición ordenada para fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano”.

Barreto, quien en el pasado fue director deportivo de Universitario de Deportes y entrenador de Sporting Cristal (2019-2020) y Deportivo Coopsol (2021), asumirá este reto luego de haber dirigido de manera interina a la ‘U’ en la Copa Libertadores, donde consiguió un recordado triunfo frente a Barcelona de Guayaquil 1-0.