«Lapadula ahora está listo para jugar desde el principio», afirmó técnico del Spezia

Luca D’Angelo, entrenador del Spezia, explicó cómo se encuentra Gianluca Lapadula y afirmó que ya está completamente disponible para arrancar de titular en cualquier encuentro en el que lo necesite. Precisamente, este sábado el Spezia jugará ante el Juve Stabia por la Serie “B” del Calcio Italiano a las 8:00 a.m.

“Lapadula está bien, sin duda ha aumentado su tiempo de juego y ahora está listo tanto para jugar desde el principio como para entrar como suplente durante el partido”, comentó D’Angelo.

También apuntó que necesitan seguir evolucionando en su juego. “En Empoli tuvimos un buen partido, pero ahora tenemos que dejarlo a un lado y pensar de inmediato en el partido del sábado, donde tendremos que intentar seguir en el camino tomado, tratando de hacerlo aún mejor. Contra la Juve Stabia tendremos que darle continuidad al rendimiento”.