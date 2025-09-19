Congreso aprueba universidad para Huaycán. Beneficiará a juventud de Lima Este y Huarochiri

El congreso aprobó por mayoría calificada la creación de la Universidad Nacional de Ciencias, Tecnología y Humanidades de Huaycán. Ello tras la necesidad de una educación gratuita y de calidad para beneficiar a todo Lima Este y gran parte de la Provincia de Huarochiri.

El congresista José Arriola Tueros de la bancada de Podemos Perú junto con el frente colegiado para la Universidad de Huaycán emprendieron la batalla que con más de 1 año de incansable trabajo en diversas coordinaciones y gestiones se logró el objetivo con los proyectos de ley 9421, 11505 y 11551 de Educación y Presupuesto y con 113 votos a favor en el Parlamento.

El Congresista dentro de sus sustentos ante el pleno, recalcó que la cartera de Educación devuelve muchos millones de soles del presupuesto sin ejecutar y se han creado Universidades en lugares que tienen 5 mil y hasta 100 mil habitantes. «Entonces justificado está la Universidad para Huaycán que cuenta con 350 mil habitantes sin contar el beneficio colateral para la juventud de zonas colindantes», dijo.

«Este logro fue sin ayuda de las autoridades locales incrédulas y displicentes que hoy quieren apropiarse de dicha gestión, la autógrafa de la ley se llevará a cabo en Huaycán entre él periodo del lunes 29 de septiembre al 3 de octubre y el lugar exacto lo definirá el frente colegiado de la zona», finalizó Arriola Tueros.