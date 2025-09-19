Cajamarca: jueces de paz escolar de Bambamarca reflexionan sobre las adicciones a drogas y alcohol en la vida estudiantil

Con profundo compromiso y en un ambiente de aprendizaje colectivo, los Jueces de Paz Escolar de la Institución Educativa N.° 83010 “Mario Gustavo Zárate Vargas” participaron hoy en una jornada de formación en la sede del Juzgado de Familia de Bambamarca, dedicada al análisis de las causas y consecuencias de las adicciones en el desarrollo psicosocial de los estudiantes.

La actividad fue liderada por la jueza del Juzgado Especializado de Familia de Hualgayoc – Bambamarca, Dra. Fanny Zuletty Torres Villavicencio, junto a su equipo jurisdiccional, quienes guiaron a los escolares en un diálogo abierto, reflexivo y participativo.

El encuentro contó además con el valioso apoyo de los psicólogos Abner Vásquez; Mayra Ramos, y Erli Vásquez del Centro de Salud Mental Qorimarca, aliados estratégicos de este proyecto, quienes abordaron con claridad y cercanía que son las adicciones; los factores de riesgo que generan las adicciones, el impacto de estas en la salud emocional, el rendimiento académico y la convivencia escolar, familiar y social, para luego aplicar lo aprendido en un taller práctico.

La jornada se enmarca en el proyecto de Justicia de Paz Escolar, que desde junio se desarrolla semana a semana con la participación activa de los jueces escolares, y que busca fortalecer en los estudiantes competencias de liderazgo, empatía y responsabilidad social.

La jueza Fanny Torres destacó que este tipo de espacios no solo sensibilizan, sino que empoderan a los adolescentes como líderes capaces de promover el respeto y la prevención dentro de su comunidad educativa.

Con iniciativas como esta, la justicia escolar en Bambamarca se convierte en un camino de formación integral, donde el derecho y la salud mental se unen para construir una juventud más fuerte, informada y comprometida con la paz.