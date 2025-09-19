Alexander Callens volvió a los trabajos con el AEK Atenas de Grecia

Tras un buen tiempo fuera de las canchas, Alexander Callens se encuentra en Grecia, haciendo algunos trabajos con su club AEK Atenas. El zaguero, dejó el fútbol a inicios del 2025 por una alteración cardíaca, y recibió la aprobación de su club para realizar labores en el gimnasio mientras continúan los estudios médicos sobre su salud.

Todavía es incierto si finalmente podrá volver a jugar, sin embargo el futbolista se muestra optimista de cara a un posible retorno y a sumar minutos en el cuadro griego.

Se habló de que el club estaría evaluando ofrecerle un puesto como scout, en caso no se concretara su regreso al campo de juego.