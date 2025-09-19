Los Injertos del Rímac amasaron S/2 millones por cobro de cupos y extorsión

Policía puso tras las rejas a peligrosa organización criminal que operaba en distintos distritos de Lima.

Los Injertos del Rímac amasaron S/2 millones por cobro de cupos y...

Alejando Arteaga

Un minucioso seguimiento policial permitió la captura de catorce integrantes de la organización criminal “Los Injertos del Rímac”, criminales dedicados a la extorsión y sicariato en distintos distritos de la capital.

Agentes de la DIRNIC a través del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) realizaron el exitoso operativo con la detención de trece investigados y otro en flagrancia durante el allanamiento a diecisiete inmuebles en San Juan de Lurigancho, San Miguel, el Cercado de Lima, el Rímac e Independencia.

Solo durante los últimos meses, “Los Injertos del Rímac” amasaron ilícitamente la suma de 2 millones de soles producto del negocio de la muerte y el cobro de cupos.

El hilo de la madeja se obtuvo después de información de inteligencia que reveló la extorsión a colectiveros informales que cubren la ruta Av. Alcázar- Rímac y Av. Arequipa- Miraflores. “El cobro de los cupos era semanal, al empezar la ruta o al regresar al Rímac”, señaló un oficial durante la presentación de los detenidos.

STICKERS DEL DELITO

La investigación permitió descubrir que estos delincuentes captaban colectiveros a quienes los designaban como «recaudadores de grupo», los mismos que recaudaban semanalmente una suma de dinero por colectivo.

“Esto le daba derecho de utilizar la mencionada ruta y se colocaba el sticker de la organización criminal en la parte trasera del vehículo”, precisó la Policía.

El seguimiento policial determinó que desde enero a la fecha utilizaron cuatro stickers: Delfin con siglas «L.I.R», Corona Dorada con siglas «L.I.R.», Cabeza de Gorila con siglas «M.C.», y Cabeza de Tigre con siglas «M.K”.

“Si algún colectivero se negaba a pagar el «cupo», integrantes de los “Injertos del Rímac” lo amenazaban mediante mensajes vía Whatsapp, agresiones físicas hasta acciones de sicariato.

LOS DETENIDOS

Son trece delincuentes con detención preliminar: César Antonio Antara Cóndor «Antara”, José Moisés Quijaite Acero «Moche”, Deircid Sair Castro Carlos «Deivisair», Anderson Colorado Álvarez “Colorado”, Gabriel Beltran Chiclayo «Beltran», Ronald Espinoza Abarca «Gustavo”, Karen Mejía Peche “Karen”, Jair Parra Gavancho “Jair”, Mónica Gutiérrez Villagaray («Mónica”, Esteffany Suazo Alvarado “Estefany”, Melannie Roque Ricse “Ojitos”, Anthony Apaza Pérez «Marc”, Segundo Apaza Anco «Apaza” y Jesús Delgado Álvarez “Zambito” (detenido en flagrancia)

HISTORIAL DE SANGRE

La Policía informó que “Los Injertos del Rímac” tienen un rosario de denuncias y participación en hechos delictivos que Dario UNO pudo acceder.

– 14FEB25, lesiones por PAF en agravio de Luis Enrique Osas Tumay (conductor de taxi colectivo), hecho ocurrido en el distrito Rímac.

– 27FEB25, homicidio de Sebastián Ilich Panduro (pasajero) y Grimaldo Acosta Larico (conductor), hecho ocurrido en el distrito de Jesús María.

– 17MAR25, Daño material contra colectivo informal, hecho ocurrido en la Av. Arequipa.

– 02MAY25, homicidio de Miguel Hugo Rodríguez Santos (conductor de minivan), hecho ocurrido en el distrito de Rímac.

– 21MAY24, homicidio de conductor de taxi colectivo por negarse a pagar cupo, hecho ocurrido en la Av. Arequipa del Cercado de Lima.

– 25JUL25, homicidio de Antony Jhon Nina Sánchez en el distrito de San Juan de Lurigancho.

– AGO25, daño material contra colectivero informal, hecho ocurrido en la Av. Arequipa del Cercado de Lima.-