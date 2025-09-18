Sutran-MTC estará presente en importante evento por el Día del Camionero Peruano 2025

Transportistas, conductores y empresarios se reunirán en la Explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Pasajeros (Sutran) participará en el evento denominado Trucker’s Day Día del Camionero Peruano 2025, a realizar entre el 19 y 21 de septiembre en la Explanada de la Costa Verde, Magdalena del Mar, el cual tiene como objetivo destacar la importante labor de los conductores de camiones en nuestro país.

Como entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Sutran se hará presente a través del stand 16, en el que se difundirán las acciones que la institución viene desarrollando en beneficio de la seguridad vial, el transporte de personas y mercancías, así como el fortalecimiento del marco regulatorio y de supervisión del sector.

El evento recuerda los “25 años de ruta, lucha y orgullo camionero” y contará con la presencia de autoridades del sector, exhibición de camiones de las mejores marcas del mundo, demostración de fuerza y arrastre de camiones, conferencias especializadas, zona gastronómica, presentación y sorteo de productos de marcas participantes y shows musicales con artistas de distintas categorías.

La feria “Trucker’s Day” ofrece un punto de encuentro clave entre conductores profesionales, empresas y público en general. El encuentro también será espacio de reflexión y fortalecimiento de capacidades mediante las conferencias especializadas sobre los desafíos del sector transporte, talleres de conducción segura, charlas de seguridad vial y reconocimientos a transportistas destacados por su trayectoria.

La Sutran tiene como competencias normar, supervisar, fiscalizar y sancionar los servicios de transporte terrestre (personas, carga y mercancías) y sus servicios complementarios a nivel nacional e internacional, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.