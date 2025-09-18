Sunedu capacita a choferes y cobradores para garantizar uso correcto del carné universitario

Con la colaboración de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao se fortalecen acciones para beneficiar a miles de estudiantes.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en el marco del convenio de colaboración interinstitucional que sostiene con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), impulsa acciones para garantizar el correcto uso del carné universitario como medio de pago en el transporte público.

Como parte de este trabajo, la Unidad de Gestión de la Información Universitaria de la Sunedu realizó una charla de capacitación dirigida a 45 choferes y cobradores de la empresa Transportes Chanquilino, quienes cubren la ruta Surco–Callao, cruzando vías claves por las que diariamente se desplaza un importante número de estudiantes universitarios.

Durante la capacitación, los conductores recibieron información detallada sobre la vigencia del carné universitario y los horarios en que corresponde aplicar la tarifa diferenciada, lo que permitirá brindar un servicio más eficiente y respetuoso de los derechos de los usuarios.

Los participantes valoraron la importancia de la actividad pues les ayudó a resolver dudas y a comprender mejor las responsabilidades que implica el uso de este beneficio estudiantil.

El objetivo de esta iniciativa es garantizar que los estudiantes universitarios puedan ejercer su derecho al pasaje diferenciado, el cual consiste en un descuento del 50 % sobre la tarifa regular del transporte público al momento de presentar su carné universitario en físico.

Este beneficio es válido todos los días, indistintamente del destino, desde las 5 de la madrugada hasta las 12 de la noche, en zonas urbanas e interurbanas, excepto los días domingos y feriados.

La Sunedu anunció que estas capacitaciones se continuarán realizando en las próximas semanas, con la finalidad de llegar a más empresas de transporte y reforzar el conocimiento de los conductores sobre el uso del carné universitario.