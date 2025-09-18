Retiro AFP: conoce cómo será el procedimiento para retirar los S/ 21,400

El pleno del Congreso aprobó en la víspera el retiro de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, 21 400 soles de las cuentas individuales de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Conoce cuáles serán los pasos para realizar el retiro de este dinero.

Siguiente paso

Una vez aprobado por la representación nacional, ahora deberá pasar al Poder Ejecutivo para que sea promulgado por la presidenta de la república y pueda entrar en vigencia.

Posteriormente, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) deberá reglamentar la norma, teniendo un plazo máximo de 30 días para efectuar este paso.

Registro

Luego que se establezca el respectivo reglamento cada AFP activará un portal web para registrar solicitudes y los afiliados deberán presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley.

Según la iniciativa aprobada cada 30 días se abonará 1 UIT (5 350 soles) y el primer desembolso será a los 30 días de presentada la solicitud ante la AFP a la que pertenezca el afiliado.

Intangible

La norma aprobada establece además que el retiro de los fondos mantiene la condición de intangible y no podrá ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo o retención, a excepción de las retenciones judiciales derivadas de deudas alimentarias.

Suspensión

De otro lado, también existe la posibilidad de suspender la entrega del dinero si es que el afiliado a la AFP desiste de continuar con el proceso, para ello, deberá hacer ante la administradora de fondos de pensiones hasta 10 días calendarios del siguiente desembolso.