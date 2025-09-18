Pascal celebra el grito de independencia en Xochimilco, CDMX, junto a Mariana Seoane y continúa su expansión en México

El artista peruano Pascal protagonizó ayer un momento clave en su carrera al presentarse en vivo en Xochimilco, Ciudad de México, junto a la reconocida actriz y cantante Mariana Seoane. Juntos interpretaron el tema “Amantes Del Peligro”, último sencillo del cantautor limeño, en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia de México, frente a miles de personas que vibraron con su propuesta.

La presentación en Xochimilco se suma a la intensa agenda promocional que Pascal desarrolla en México, consolidando su presencia en uno de los territorios más importantes para su crecimiento musical. Como siguiente paso, Pascal se embarcará en un tour escolar en Ciudad de México, del 29 de septiembre al 4 de octubre, llevando su música e inspirando a estudiantes de distintos colegios con un mensaje de valores positivos y superación.

Este nuevo logro llega tras su reciente éxito en Medellín, Colombia, donde realizó un tour escolar que alcanzó a más de 10,000 jóvenes, impulsando la importancia de la música como herramienta de unión y transformación positiva.

Con cada paso, Pascal reafirma su compromiso con construir una carrera internacional sólida, conectando con audiencias diversas y consolidándose como una voz única destinada a marcar el futuro de la música latina, llevando con orgullo el nombre del Perú al mundo.

Sobre Pascal

Pascal es cantautor y músico peruano, formado en Berklee College of Music, que se distingue por un pop elegante, emocional y contemporáneo con vocación internacional. En 2024 alcanzó el Doble Disco de Platino en Perú con “Nos Duele Tanto”, convirtiéndose en el único solista de su país en permanecer más de 26 semanas en el Top 50 de Spotify Perú. En 2025 lanzó “Amantes del Peligro”, a dúo con la reconocida artista mexicana Mariana Seoane, consolidando su presencia en el mercado latino y marcando un nuevo capítulo en su expansión internacional.

