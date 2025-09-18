Municipalidad de Surquillo anuncia la publicación de las bases para la «Contratación de servicio de acondicionamiento del mercado de abastos N.° 01 de Surquillo”

Convocatoria garantiza la participación de las mejores empresas del sector y asegura un proceso transparente y eficiente.

La Municipalidad Distrital de Surquillo, liderada por su alcaldesa Cintia Loayza Álvarez, anunció la publicación de las bases para el concurso público de la “Contratación de servicio de acondicionamiento del Mercado de Abastos N.° 01 de Surquillo”.

Con esta convocatoria se garantiza la participación de las mejores empresas del sector, asegurando un proceso transparente, eficiente y de alto nivel técnico, que permitirá dar inicio al tan esperado proyecto de modernización del principal centro de abastos del distrito.

La alcaldesa expresó su confianza en superar los plazos del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas (OECE) y firmar el contrato de ejecución el próximo 17 de noviembre de 2025. “En los siguientes seis meses podremos reabrir las puertas del Mercado N.° 01 y ponerlo al servicio de los ciudadanos, garantizando la vida, la salud y la seguridad de todos los surquillanos”, destacó la autoridad edil.

La gestión municipal también informó que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró infundada la demanda de amparo presentada por la Asociación de Comerciantes del Mercado N.° 01, ratificando la legalidad y la justificación de la medida de cierre temporal. Esta decisión representa un respaldo judicial a la política municipal de priorizar la seguridad, el orden y la salud pública en beneficio de toda la comunidad.

Este hito marca el inicio de la transformación de un mercado tradicional en un nuevo polo gastronómico y comercial para Lima Metropolitana, que ofrecerá espacios modernos, seguros y competitivos, en línea con las demandas de los consumidores actuales y con el potencial de atraer turismo local e internacional.

De esta manera, Surquillo no solo avanza hacia la consolidación de un mercado más funcional y seguro, sino que reafirma su compromiso con el desarrollo económico, la inclusión social y la modernización urbana, convirtiéndose en un referente de gestión innovadora en la ciudad.