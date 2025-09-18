Ministerio Público logró condena de 30 años de cárcel contra sujeto que violó a menor de edad

El Ministerio Público de Lima Sur logró que se condene a 30 años de pena privativa de la libertad contra Gustavo Daniel Avendaño Lapa por abusar sexualmente a una menor de edad en su vivienda del distrito de Chorrillos.

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar con sede en Chorrillos obtuvo la pena elevada contra Gustavo Daniel Avendaño Lapa (20), por el delito contra la libertad – violación de la libertad sexual de menor de edad (12). Además, el sujeto deberá pagar 5 000.00 soles por reparación civil a favor de la agraviada.

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron cuando la menor agraviada desde su domicilio del pasaje Los Ficus Indoamérica – Chorrillos se dirigía a visitar a un familiar, conoció al acusado Gustavo Daniel Avendaño Lapa -trabajador de una empresa de transportes local. Entablan amistad y constantemente conversan a través de las redes sociales. En esta situación es que el acusado corteja a la menor y la invita a su domicilio.

El 7 de noviembre del 2020, el sujeto la espera a bordo de un mototaxi cerca de un restaurante en las Delicias de Villa y se dirigieron a su domicilio ubicado en el A. H. Buenos Aires de Villa; estando a solas éste la sometió a la fuerza y la violó.

Al día siguiente, la menor le contó lo ocurrido a una amiga y después a su madre, quien denunció el delito en la comisaría del sector.

En el juicio oral, el representante del Ministerio Público, acreditó la culpabilidad del acusado logrando esta ejemplar condena. La oralización de los hechos lo realizó el fiscal adjunto provincial Walter Girón Márquez, del mencionado despacho que dirige la fiscal Edith Rosario Alvarado Hinostroza.