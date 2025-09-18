Garcilaso igualó con Melgar 1-1 y dejó la posibilidad de ser uno de los líderes

Pudo ser líder. Deportivo Garcilaso del Cusco no pudo llegar a la cima del torneo Clausura de la Liga 1, al empatar 1-1 con FBC Melgar de Arequipa, en partido realizado en el Estadio Garcilaso de la Vega y con el arbitraje de Bruno Pérez. Los celestes quedaron terceros con 17 puntos.

Abrió la cuenta el chileno Francisco Arancibia a los 6’ de juego, con el cual se fueron al descanso. En el complemento, Melgar domino ampliamente el partido y a los 52’ logró el empate por acción de Matías Lazo. El marcador no se movió hasta el final del partido.