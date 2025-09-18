Exitosa Feria Escolar Eureka San Luis 2025

Gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad de San Luis y la Red Educativa Institucional REI 01, se desarrolló con éxito la Feria Escolar Eureka San Luis 2025, que fomenta la investigación científica y tecnológica, incentivando la indagación y el desarrollo de proyectos que respondan a problemáticas reales, siendo una oportunidad para aplicar el pensamiento científico y fortalecer la creatividad. El evento contó con la participación del alcalde del distrito Ricardo Pérez, representantes de la UGEL 07, directores de las instituciones educativas de la jurisdicción, maestros, asesores y escolares.

El burgomaestre señaló la importancia de apoyar los proyectos científicos, tecnológicos y creativos de los niños y jóvenes del distrito, ya que reflejan alternativas de soluciones modernas e innovadoras.