Cusco F.C. nuevo líder del Clausura al ganar a Ayacucho F.C. 1-0 de visitante

Cusco F.C. alcanzó el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1, luego de vencer como visitante a Ayacucho F.C. 1-0, gracias al tanto marcado por el atacante argentino Lucas Colitto a los 10’, aprovechando un servicio de su compatriota Facundo Callejo. Ese gol tempranero, le permitió manejar mejor las acciones, especialmente en la primera etapa de juego.

Para el complemento el local Ayacucho F.C. se fue decidido a buscar el empate, pero encontraron en el arquero Pedro Díaz a una verdadera muralla, quien evitó hasta tres goles cantados. Esta victoria le permite a los “dorados” cusqueños pasar al primer lugar con 19 puntos, uno más que Universitario (18), que no jugó en esta novena fecha. El árbitro fue Diego Haro.