Copenhague con Marcos López de titular igualó de local con Bayer Leverkusen 2-2 por la Champions

Pudo ser triunfo pero se les escapo en el final. Copenhague de Dinamarca con el peruano Marcos López de titular en todo el partido, igualó de local ante el Bayer Leverkusen de Alemania 2-2, en el debut de ambos clubes en la Champions League 2025-2026. Se jugó en el Parken Stadium de la capital danesa y el arbitraje de Aghayev de Azerbaiyán.

Tempranamente, Copenhague se puso en ventaja por acción del atacante sueco Larsson a los 9’, aprovechando un servicio de Achouri, quien no dio por perdido un balón y sacó un centro preciso para el autor del gol. A los 33’ Marcos López recibió una amarilla por fuerte falta a Tapsoba.

En el complemento, con un gran tiro libre de Grimaldo a los 82’, igualó parcialmente para el Leverkusen. Sin embargo, reaccionó el Copenhague por acción de Robert a los 87’ para otra vez irse en ventaja 2-1, pero un autogol de Hatzidiakis a los 91’, permitió el empate final de la visita 2-2.