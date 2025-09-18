Comisión de Economía aprueba dictamen que autoriza el retiro de hasta 4 UIT de las AFP

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó por mayoría el dictamen de diversos proyectos de ley que propone la Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones hasta por el monto de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Además, permite el retiro del 95 % de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC), para aquellas personas mayores de 65 años sin discriminación de edad y la derogatoria de la obligación del pago de aportes por parte de los trabajadores independientes.

Fueron 24 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. El dictamen tiene origen en los proyectos de ley 9002/2024-CR, 9003/2024-CR, 9024/2024-CR, 9103/2024-CR, 9499/2024-CR, 9571/2024-CR, 10153/2024-CR, 10170/2024-CR, 10227/2024-CR, 10355/2024-CR, 10440/2024-CR, 10483/2024-CR, 10493/2024-CR, 10614/2024-CR, 10620/2024-CR, 10684/2024-CR, 10698/2024-CR, 10782/2024-CR, 10989/2024-CR, 11165/2024-CR, 11169/2024-CR, 11202/2024-CR, 11265/2024-CR, 11274/2024-CR, 11331/2024-CR, 11385/024-CR, 11416/2024-CR, 11439/2024-CR y otros.

PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO

El dictamen establece que la solicitud debe realizarse dentro de los 90 días posteriores a la reglamentación. El desembolso se realizará en cuotas de hasta 1 UIT cada 30 días.

Los fondos mantienen su intangibilidad, con la única excepción de retenciones por deudas alimentarias, hasta un máximo del 30 %.

Eliminación del Aporte Obligatorio para Trabajadores Independientes:

Se deroga el artículo 9 de la Ley 30213, el cual creaba la tasa obligatoria y su gradualidad para los trabajadores independientes.

Esta modificación asegura que el aporte de los trabajadores independientes al SPP sea tratado como voluntario, especialmente en lo referente a las comisiones.

Acceso al 95.5 % de la Cuenta Individual de Capitalización al Jubilarse para Todos:

Se modifica la decimoquinta disposición complementaria final de la Ley 30213. Esta modificación restablece la libre disponibilidad del 95.5 % de los fondos al momento de la jubilación para cualquier afiliado, eliminando las restricciones previas basadas en la edad (mayor o menor de 40 años antes de la vigencia de la ley). Se mantiene una retención del 4.5 % del monto para EsSalud, con excepciones en casos de sobrevivencia.

El titular de la comisión, Víctor Flores (FP), dijo que la propuesta tiene como objetivo principal proporcionar a la población peruana acceso inmediato a liquidez, permitiéndoles disponer de recursos para atender sus necesidades más urgentes.

Durante el debate, el congresista Guido Bellido solicitó una cuestión previa para que se vote solo el retiro de las 4 UIT y en otra sesión la derogatoria de algunos artículos de la Ley 32123. El pedido fue rechazado por 5 a favor, 15 en contra, 2 abstenciones.

CONSEJO CONSULTIVO

En otro momento, Flores Ruiz presentó la conformación del Consejo Consultivo de la Comisión, integrado por destacados economistas y especialistas con el propósito de fortalecer el análisis económico, evaluar políticas públicas, brindar asesoramiento técnico estratégico, aportar una perspectiva multidisciplinaria y contribuir a la formulación de políticas.

Entre los miembros invitados al Consejo Consultivo figuran:

-Luis Benavides, economista y ex ministro de Economía y Agricultura.

-Carlos Adrianzén, economista y Decano de la Facultad de Economía de la UPC.

-Jaime Dupuy, abogado y director ejecutivo de Comex Perú.

-Diego Macera, economista y miembro del Consejo Fiscal del Perú.

-Francisco Huerta Benítez, economista y Decano del Colegio de Economistas de La Libertad.

Las invitaciones para integrar este Consejo Consultivo ya han sido extendidas y se espera que su experiencia y conocimiento aporten significativamente al trabajo legislativo de la Comisión.

IMPACTO DEL OCTAVO RETIRO

De acuerdo con la SBS, el octavo retiro de los fondos de la AFP significará la salida de aproximadamente S/31,613 millones del sistema, lo que representa el 27.5% del total de las pensiones.

Asimismo, indicó que, en 2019, se registraron 840,000 personas con saldo cero en sus cuentas, pero con cifras actualizadas a julio de este año, esa cantidad se elevó a 2.2 millones de afiliados.