Beto Sánchez por su  primer triunfo en la Copa AVA RX del Ronex el domingo 21 

Va por su revancha. Beto Sánchez buscará su primer triunfo en la Copa AVA en la clase RX por la cuarta fecha del Ronex Race. Por ello este domingo 21 en Lurín, pretende subir a lo más alto del podio de los triunfadores en la cuarta parada de la clase en el Campeonato Ronex 2015.

La clase RX se ha convertido en la engreída de pilotos y aficionados. Desde su estreno, este año, generó dudas, sin embargo, en sus tres presentaciones es la sensación del certamen. Esta nueva ronda marcará un récord, tendrá 15 pilotos en grilla de partida en el circuito de Lurín.

El formato de la competencia presenta dos series de cuatro vueltas cada una y de una final a seis giros. En su debut, Sánchez en la jornada anterior una inesperada acción en la final lo dejó fuera del podio.

En la primera serie domina las primeras vueltas, sin embargo, termina quinto. En la segunda manga, alterna el liderazgo de la prueba con gran rendimiento del Toyota AE86 conocido como Hachi, vuelve a culminar quinto.

En la final, en la última vuelta, cuando todo parecía que lograba su tercer podio en el automovilismo nacional, se pasó en una frenada porque el auto no doblaba debido a que la suspensión delantera estaba muy dura y los frenos estaban muy cargados adelante. No pudo retomar la carrera y lo pasaron todos.

El piloto huancaíno, junto a su equipo mecánico, han hecho los reajustes necesarios al Toyota Hachi para que responda a las exigencias de la competencia que le espera en el circuito de tierra.