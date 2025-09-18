Barcelona con dos goles de Rashford venció al Newcastle de visita 2-1 en estreno de la Champions League

En el cierre de la primera fecha de la Champions League 2025-2026, los clubes Barcelona de España y el Manchester City de Inglaterra sortearon con éxito su debut, al imponerse por 2-1 y 2-0 al Newcastle de Inglaterra de visita y el Napoli de Italia como local respectivamente.

En el St James Park, apareció la figura del inglés Marcus Rashford para marcar dos golazos en su estreno con el “Barza”, y darle tres puntos importantes en el camino a pelear ganar la “orejona”. Ausente Lamine Yamal por lesión, el ex jugador de Manchester United, puso su cuota goleadora y a los 58’ con golpe de cabeza potente y a los 67’ con un derechazo formidable desde fuera del área, y en el final Anthony Gordon (91’) logró el descuento de las “urracas”.

Mientras que el Etihad Stadium, el Manchester City no pasó sobresaltos para imponerse al Nápoli de Italia 2-0, con tantos llegados en el complemento por acción del noruego Ernest Haaland a los 56’ y el belga Jeremy Doku a los 65’. La temprana expulsión de Di Lorenzo a los 21’ en la visita, obligó al cambio de Kevin de Bruyne y los napolitanos no llegaron con peligro a la valla de Donnarumma.

En otros partidos jugados hoy, Eintracht Frankfurt de Alemania goleó 5-1 al Galatasaray turco, mientras que el Sporting de Lisboa goleó en casa al Kairat Almaty de Kazajistán 4-1 y el Brujas de Bélgica sometió por el mismo marcador (4-1) al Mónaco de Francia.