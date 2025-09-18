Áncash: Gobierno entrega más de 1,200 títulos para familias de Nuevo Chimbote

• Cofopri, a través de la campaña “Titulatón con Punche”, llegó a familias de los pueblos del sur de Nuevo Chimbote.

¡Títulos de propiedad para más familias peruanas! El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), oficializó la entrega de 1,206 títulos de propiedad para familias de Nuevo Chimbote.

Los títulos entregados a la Municipalidad Provincial del Santa están dirigidos a familias de más de 40 asentamientos humanos ubicados en los sectores de las 217 y 308 hectáreas del Proyecto Especial Chinecas, en Nuevo Chimbote, y benefician directamente a un aproximado de 4,800 pobladores de escasos recursos.

“A través de la campaña Titulatón con Punche, el Gobierno está trabajando arduamente en la formalización de predios a nivel nacional. Ahora estamos en Nuevo Chimbote, en Áncash, y así continuaremos en todo el Perú”, resaltó el ministro de Vivienda, Durich Whittembury.

El principal grupo de beneficiarios de los títulos entregados se encuentran en los asentamientos humanos de Jehová Jireh (206 títulos), Los Constructores primera y segunda etapa (263 títulos), José Luis Sánchez Milla (65 títulos), Las Delicias II (52 títulos), Tierra prometida sector B (312 Títulos), entre otros.

Este importante esfuerzo busca consolidar la seguridad jurídica en la propiedad, garantizando derechos plenos a los propietarios y promoviendo el acceso a servicios básicos, mejorando la calidad de vida de las familias y fortaleciendo el desarrollo local.

Datos

• 16, 259 títulos se han inscrito en la región Áncash, durante el actual periodo de la presidenta Dina Boluarte, 14,402 de estos corresponde a familias de los AA. HH., también denominado “Los Pueblos del Sur”, en el distrito de Nuevo Chimbote.

• El 15 de setiembre del 2025, mediante oficio N° D000593–2025–COFOPRI – OZLIB se realizó la entrega de 1206 títulos a la Municipalidad Provincial del Santa.