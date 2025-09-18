Alianza Lima solo igualó de local con la «U» de Chile 0-0 y todo se definirá en Coquimbo el jueves 25

CARLOS HIDALGO

Nada definido y con dudas en su accionar fue lo que mostró esta noche Alianza Lima en su partido de ida de Cuartos de Final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile quedando 0-0, y terminó con 10 jugadores por expulsión de Carlos Zambrano por doble amarilla. La afición que llegó a Matute quedó insatisfecha y todo se definirá el jueves 25 por el pase a semifinales, cuando volverán a medirse en Coquimbo.

A los 6’ le anularon un gol a los visitantes, por un offside muy al límite que avisaba a la zaga íntima. El juego colectivo con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz mantenían el control y con Lucas Assadi muy movedizo en ataque. Alianza Lima recién llegó con un remate de Quevedo que pasó junto al poste derecho. A los 39’ una mano de Sergio Peña no fue cobrada como penal por el árbitro brasileño Abatti y a los 44’ fue anulado un gol a Fernando Gaibor, por mano antes de Kevin Quevedo en el inicio de la jugada.

En el complemento, el dominio en la gran parte fue de los chilenos, pero no podrían vulnerar la valla de Viscarra. A los 63’ Carlos Zambrano se va expulsado por golpear a Charles Aránguiz dejando con uno menos a los íntimos que pese a ello en los minutos finales llegó al arco de Castellón, pero sin peligro.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Gaibor, Peña (Cantero), Burlamaqui (Aquino); Castillo, Barcos (Gentile), Quevedo (Chávez). DT: N. Gorosito.

“U” DE CHILE: Castellón; Hormazábal, Calderón, Zaldivia; Guerrero (Fernández), Díaz (Rodríguez), Altamirano, Aránguiz, Sepúlveda (Salomón); Assadi (L. Fernández) y Guerra (Contreras). DT: G. Álvarez.

ÁRBITRO: Ramón Abatti (Brasil)

ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute