Trabajadores estatales marchan al Congreso por aprobación de modificatoria del D.L 1666

Unos diez mil trabajadores estatales se movilizaron hasta el Congreso de la República para hacer sentir su opinión a favor de la aprobación de la Ley modificatoria del Decreto Legislativo 1666 que afectaba los derechos laborales y permitía una ilegal interferencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Inicialmente este D.L permitía recortar las remuneraciones y beneficios. El MEF tiene por norma y por función regular todo el tema económico sin embargo invade un campo qué es ajeno que es el campo laboral. La negociación colectiva es un tema laboral, los nombramientos son un tema laboral, no tiene porque entrometerse, por eso pedimos la Ley Modificatoria por insistencia del D.L 1666”, dijo el Secretario General colegiado de la Federación de Trabajadores Municipales del Perú (FETRAMUNP), Alberto Campos Cáceres.

Campos advirtió que todas las intervenciones del MEF en este campo han sido declaradas inconstitucionales y es por eso que el Congreso se la República “cierra filas en este tema y dice que se respetan los derechos laborales”. Agregó que en este campo el Poder Legislativo es el indicado a decidir no el Ejecutivo.

DESDE LAS 5 PM.Los trabajadores, con delegaciones de todo el país, se congregaron en la Plaza Francia y luego avanzaron por Nicolás de Piérola y la Av. Abancay hasta llegar al Congreso donde desde las 5 pm., se debatirá su aprobación.