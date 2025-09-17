Sporting Cristal cedió dos puntos claves al igualar de local ante Alianza Atlético 0-0

Un magro empate logró Sporting Cristal de local ante Alianza Atlético Sullana, y este resultado lo aleja más de sus opciones de pelear ganar el Torneo Clausura de la Liga 1. Los rimenses llegaron a 15 puntos (cuarto), mientras los “churres quedaron con 7 unidades (puesto 14). El árbitro fue Mike Palomino.

Aunque los celestes fueron quienes dominaron la mayor parte de las acciones, Alianza Atlético dispuso de mejor opción de lograr romper el cero, en los contragolpes que hilvanó a la valla de Diego Enríquez. Cristian Benavente tuvo la posibilidad de debutar con Cristal, pero no pudo ayudar a conseguir el triunfo.