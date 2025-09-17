Perú anuncia a sus Selecciones Juveniles de Natación para el Sudamericano de Río 2025

La Federación Deportiva Peruana de Natación (FDPN) oficializó la convocatoria de los equipos nacionales que nos representarán en el Campeonato Sudamericano Juvenil Río 2025, a realizarse entre el 24 de septiembre y 4 de octubre.

Selección de natación: 24 deportistas convocados

Cielo Moya, Valentina Quispe, Fiorella Rodríguez, Ariana Nakao, Carlos Díaz, Sebastián Zegarra, Vincenzo Obreros, Lía Espinosa, Yasmín Silva, Astrid García, Mariano Gómez-Sánchez, Doménico Sotomayor, Gabriel Mosto, Vicente Flores, Ian Heysen, Martín Rivera, Andrés Peche, Ariel Kong, Alexa Simmons, Angie Gallegos, Óskar Vértiz, Nazareth López, Ismael Escalante y Valeria Senmache.

Selección de aguas abiertas: 10 deportistas convocados

Fiorella Rodríguez, Gabriel Mendieta, Esteban Linares, Franco Ayllón, María Arellanos, Nataniel Puntillo, Mía Arévalo, Celeste Contreras, Braulio Martel y Gianella Herrera.

Selección de natación artística: 9 deportistas convocadas

Valeria Machicado, Luciana Quintanilla, Rafaella Romero, Luciana Saldamando, Carolina Sotil, Fabiana Choy, Lucía Blanco, Camila Fernández y Luzbelén Mayurí.

Selección de clavados: 6 deportistas convocados

Líam Arias, Hael Meléndrez, Amanda Brightsmith, Maizie Sánchez, Valente Solórzano y Rafaela Meza.

En total, el Perú competirá con un equipo de 49 jóvenes talentos que llevarán la bandera nacional a uno de los torneos más importantes del continente.

Como parte de la estrategia institucional orientada al alto rendimiento “estamos orgullosos de presentar a nuestros seleccionados juveniles que nos representarán en Río 2025. Esta convocatoria es resultado de un proceso técnico transparente y forma parte de nuestro plan de trabajo 2025-2028, que apuesta por el desarrollo integral de todas las disciplinas acuáticas. Confiamos en que estos jóvenes deportistas demostrarán el talento y la disciplina que caracterizan al deporte peruano”, destacó el presidente de la FDPN, Rodrigo León Prado.

Importancia del evento El Sudamericano Juvenil de Río 2025 reunirá a los mejores exponentes de la región en cinco disciplinas acuáticas: natación, clavados, natación artística, aguas abiertas y polo acuático. El certamen es organizado por la Confederación Sudamericana de Natación (CONSANAT) y la Confederación Brasileña de Deportes Acuáticos (CBDA). Además de la disputa de medallas, será un espacio clave para medir el nivel competitivo de la nueva generación de deportistas sudamericanos y proyectar su camino hacia futuros campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos juveniles.