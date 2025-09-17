Palmeiras derrotó de visita a River Plate 2-1 en la ida de Cuartos de Final de Copa Libertadores

Ratificando su favoritismo para llevarse el título de la Copa Libertadores de América, Palmeiras de Brasil venció como visitante a River Plate por 2-1 en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en el juego de ida de los Cuartos de Final.

Los 45’ iniciales fueron netamente a favor del 2verdao” que dominó a un elenco riverplatense desconocido. Producto de ello llegaron los dos goles por intermedio del defensa paraguayo Gustavo Gómez a los 6’ con golpe de cabeza y Vitor Roque con remate de derecha cruzado ante la salida de Franco Armani.

En el complemento, con los cambios realizados por Marcelo Gallardo, River Plate mejoró y equilibró el juego, pero solo logró un descuento por acción de Martínez Cuarta con remate desde fuera del área a los 85’ que se desvió en un defensa rival y descolocó a Weverton. La revancha se jugará el próximo miércoles en Sao Paulo.

ALINEACIONES

RÍVER PLATE: Armani; Montiel, Díaz (Martínez Cuarta), Acuña; Castaño, Portillo, Pérez (Quintero), Gonzales (Lencina); Driussi (Colirio) y Salas (Borja). DT: M. Gallardo.

PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gómez, Murillo, Piquerez; Moreno (Martínez), Lucas Evangelista (Allan), Pereira (Raphael Veiga), López, Felipe Anderson (Bruno Fuchs) y Vitor Roque (Torres). DT: A. Ferreira.

ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (Venezuela)

ESCENARIO: Estadio Monumental de Núñez