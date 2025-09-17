Midis: programa Contigo y Sunafil impulsarán 20 mil empleos dignos para personas con discapacidad severa

• Se implementarán estrategias conjuntas de sensibilización y promoción para garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral en favor de los usuarios del programa.

Con el propósito de promover la inclusión laboral e impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad severa en el país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional Contigo, suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La ceremonia protocolar contó con la participación del director ejecutivo del programa Contigo, Freddy Solano González; el superintendente nacional de Fiscalización Laboral, Michael Guevara Varela y el gerente general de Sunafil, José Díaz Gallirgos.

Durante su intervención, el director ejecutivo de Contigo destacó que el convenio tiene como objetivo implementar estrategias conjuntas de sensibilización y promoción para garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo, en beneficio de los usuarios y sus familias, contribuyendo así a la mejora de su calidad de vida.

“La inclusión también es laboral. Junto a Sunafil, orientaremos a nuestros más de 142 mil usuarios en sus derechos sociolaborales en las 26 regiones del Perú”, resaltó Freddy Solano.

Asimismo, adelantó que las actividades se desarrollarán de manera articulada con gobiernos regionales y locales, empresas privadas, a través de las Cámaras de Comercio; organizaciones de la sociedad civil y las ONG, con el fin de consolidar una agenda común por la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad.

“La articulación con Sunafil permitirá sensibilizar a los empleadores y garantizar que las personas con discapacidad severa accedan a oportunidades laborales. Estimamos beneficiar a cerca de 20 mil usuarios ya identificados para su inserción laboral”, destacó el director ejecutivo.

Como parte de los compromisos asumidos, el programa Contigo capacitará al personal inspectivo y administrativo de la Sunafil, en temas de discapacidad, accesibilidad y enfoque de derechos, fortaleciendo su capacidad de acción en beneficio de los usuarios.

Por su parte, la Sunafil ejecutará acciones de sensibilización y organizará eventos informativos sobre la importancia de cumplir con la cuota laboral de contratación de personas con discapacidad —del 5 % en el sector público y del 3 % en el sector privado-. Además, pondrá a disposición sus instalaciones en las regiones de Junín y Loreto, así como en otras intendencias, previa coordinación entre ambas entidades, para el desarrollo de actividades conjuntas.

Dato:

• El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional Contigo, otorga una pensión no contributiva bimestral de S/300 a más de 142 000 personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema en el país. Asimismo, brinda un servicio de acompañamiento diferenciado a sus usuarios, con el objetivo de fortalecer su autonomía y promover su reconocimiento social como ciudadanos plenos, con deberes y derechos.