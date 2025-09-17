Liverpool ganó en los descuentos al Atlético de Madrid 3-2 en estreno de ambos en la Champions

Un gol anotado de cabeza por el capitán y zaguero neerlandés Van Dijk, permitió al Liverpool lograr el triunfo sobre un difícil Atlético de Madrid por 3-2, en el debut de ambos en la Champions League 2025-2026. El cotejo desarrollado en Anfield, tuvo matices de emoción, pues si bien los “red” estuvieron arriba 2-0, luego los “colchoneros” se lo empataron 2-2 parcialmente.

Los 45’ iniciales terminó 2-1 en favor del Liverpool. Anotaron por el local Robertson a los 4’ y luego el delantero egipcio Mohamed Salah a los 6’, pero descontó para la visita Marco Llorente a los 45’. En el complemento, el propio Marco Llorente a los 81’ puso el empate a dos goles, pero en los descuentos (94’) Virgil van Dijk de cabeza logró darle el triunfo a Liverpool por 3-2.

En otros partidos jugados ayer, Inter de Milán sacó una buena victoria en su visita al Ajax en Amsterdam por 2-0, ambos tantos anotados por el delantero francés Marcus Thuram a los 42’ y 47’. Por otro lado, el campeón vigente París Saint Germaín de local goleó al Atalanta de Italia 4-0, anotaciones de Marquinhos (3’), Kvaratskhelia (39’), Nuno Mendes (51’) y Gonzalo Ramos (91’).