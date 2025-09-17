Sport Boys logró punto valioso ante Cienciano en Cusco 2-2 en su lucha por alejarse de la zona del descenso

Punto de oro alcanzó Sport Boys del Callao en su visita a Cienciano en el Cusco, logrando un empate 2-2, partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los porteños han llegado a los 25 puntos en la Tabla Acumulada ocupando el puesto catorce. Se jugó en el Estadio «Garcilaso de la Vega» y el arbitraje de Daniel Ureta.

El primer tiempo terminó 1-0 en favor de Sport Boys, gracias al tanto marcado por el volante colombiano Carlos López a los 8′ con un remate esquinado que venció al goelro Ignacio Barrios. En el complemento, Cieciano lo dio vuelta con los goles de Arias a los 61′ y un autogol del arquero Sreve Rivadeneyra tras un cabezazo de Osnar Noronha a los 75′. El empate porteño vino a los 82′ por acción de Nicolás Da Campo.

COMERCIANTES LOGRÓ TRIUNFO «CLAVE«

Triunfo clave en sus aspiraciones de alejarse del descenso, alcanzó Comerciantes Unidos jugando de local en Cutervo, al superar a Sport Huancayo por 2-0, y ello le permitió salir de zona de descenso momentáneamente con 22 puntos, uno más que UTC de Cajamarca y Alianza Universidad de Huánuco que se quedaron con 21. El árbitro fue Augusto Menéndez.

Los goles llegaron en el segundo tiempo, abriendo la cuenta el chileno Pablo Cárdenas a los 70’ aprovechando una indecisión de la zaga huancaína, y cuando el partido terminaba apareció Paolo Méndez a los 93’, para anotar el segundo gol de las “Águilas Cutervinas”.